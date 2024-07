I voti di The First Descendant sono tutt'altro che entusiasmanti: vediamoli

The First Descendant ha ricevuto voti tutt'altro che entusiasmanti da parte della stampa internazionale, con una media che su Metacritic va al momento dal 48 al 55: punteggi decisamente inferiori rispetto a ciò che Nexon si aspettava.

Eurogamer - 6

Destructoid - 6

Shacknews - 5

IGN - 5

GamingBolt - 5

But Why Tho? - 3

Trattandosi di una produzione free-to-play focalizzata sull'online, che non poteva dunque essere valutata se non dopo il lancio, le valutazioni non sono ancora numerose ma arrivano tutte da testate piuttosto rinomate, che hanno peraltro espresso considerazioni molto simili.

Sembra infatti che il problema più grosso di The First Descendant sia la sua mancanza di personalità, il fatto di offrire un'esperienza molto generica e caratterizzata da missioni spesso ripetitive, che non vengono valorizzate in alcun modo da un comparto narrativo privo di mordente.