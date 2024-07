NBA 2K25 annunciato con data di uscita, svelate edizioni e atleti di copertina

2K Sports ha svelato oggi la data di uscita ufficiale di NBA 2K25, il nuovo capitolo della celebre serie sportiva basata sulla pallacanestro. Il gioco sarà disponibile a partire dal 6 settembre su PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e PC.

Come ogni nuova iterazione della serie, anche NBA 2K25 porterà con sé tantissimi modalità e contenuti, tra cui non mancheranno le classiche la Mia Carriera e My Team. In attesa di un primo filmato di gameplay, per il momento è stato confermato che la versione "New Gen" del gioco, disponibile solo su PS5, Xbox Series X|S e PC, vanterà la tecnologia ProPlay migliorata, in grado di garantire un realismo senza pari dell'azione in campo, e modalità come La mia NBA, The W e in Città. Queste versioni inoltre sono le uniche a supportare il crossplay.