The Alters può ora essere provato con la demo disponibile su Steam, nuovo gameplay trailer

The Alters si conferma uno dei giochi più interessanti tra quelli presentati di recente, e il fatto che provenga dal team 11 bit Studios non fa che incrementare la curiosità: ora questa può essere parzialmente soddisfatta con la possibilità di provare la demo offerta su Steam all'interno dell'iniziativa Steam Next Fest, accompagnata anche da un nuovo gameplay trailer del gioco.

Potete trovare la demo di The Alters sulla pagina ufficiale di Steam a questo indirizzo: la versione di prova è ovviamente gratuita e consente di sperimentare un frammento del gioco, anche se si tratta solo di un assaggio considerando la complessità strutturale di questa nuova opera di 11 bit Studios.

Come ci si può aspettare dagli autori di This War of Mine e Frostpunk, anche in questo caso si tratta di un gioco costruito con notevole profondità, che sotto diversi aspetti propone qualcosa di unico.