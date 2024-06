La mascella di Joanna di Perfect Dark è troppo squadrata? Sviluppatore mostra la modella e zittisce tutti

All' Xbox Games Showcase Microsoft ha mostrato finalmente Perfect Dark , dimostrando ai fan che il progetto è assolutamente vivo e in buone condizioni. Tutti felici quindi? Non proprio, perché il gioco è diventato woke proponendo una protagonista con una mascella più grande di quella di una bambina di dieci anni.

Le parole di Walker sulla mascella della protagonista di Perfect Dark

Come possiamo vedere nel tweet qui sotto, Walker ci mostra la modella che è stata usata come riferimento per la realizzazione di Joanna Dark. Lo sviluppatore scrive: "Invece di spiegare la vostra preferenza per i tratti stilizzati e infantili delle donne, ecco la modella del volto per Perfect Dark. Nessuno ha "aggiunto una mascella": è solo l'aspetto delle donne reali."

Nei successivi tweet, Walker continua spiegando "Non vale nemmeno la pena di spiegare le prospettive della telecamera o il campo visivo. È chiaro che alla fine non gli piace l'aspetto delle vere donne adulte."

Infine chiude il discorso affermando: "Non sono in disaccordo sul fatto che il realismo non sia sempre un bene per i prodotti di intrattenimento. Puoi dire la tua. Non volere volti realistici è un argomento diverso. Volevo mostrare che non hanno AGGIUNTO una mascella alla modella della scansione facciale; è solo come appare da quell'angolazione."

Se le mascelle non vi fanno paura, allora potete tranquillamente (ri)vedere il trailer di Perfect Dark dell'Xbox Games Showcase.