Il prezzo del TV OLED trasparente di LG è ufficiale e si vede benissimo: ecco quanto costa LG Signature OLED T

LG ha finalmente svelato il prezzo del suo attesissimo televisore trasparente, l' LG Signature OLED T , presentato per la prima volta al CES 2024. Questo gioiello tecnologico, che permette di passare da uno schermo trasparente a uno opaco, sarà disponibile negli Stati Uniti presso rivenditori selezionati al prezzo di 59.999 dollari .

LG Signature OLED T

La caratteristica principale dell'LG Signature OLED T è ovviamente la capacità di trasformarsi da uno schermo trasparente, che permette di vedere attraverso di esso, a un tradizionale schermo opaco per la visione dei contenuti. Questa flessibilità offre nuove possibilità di integrazione del televisore nell'ambiente domestico, aprendo scenari di design e utilizzo finora inesplorati.

Oltre alla sua trasparenza, l'OLED T vanta una serie di funzionalità software esclusive, tra cui:

T-Objet : una modalità Always-On-Display che trasforma lo schermo in una tela digitale per opere d'arte, video o foto;

: una modalità Always-On-Display che trasforma lo schermo in una tela digitale per opere d'arte, video o foto; T-Bar : un elegante ticker informativo che visualizza informazioni come risultati sportivi, previsioni del tempo o titoli di canzoni sul bordo inferiore dello schermo, lasciando il resto trasparente;

: un elegante ticker informativo che visualizza informazioni come risultati sportivi, previsioni del tempo o titoli di canzoni sul bordo inferiore dello schermo, lasciando il resto trasparente; T-Home: un'interfaccia intuitiva che offre un accesso rapido a servizi, app e impostazioni.

Nonostante l'indubbio fascino e le innovative funzionalità dell'OLED T, il suo prezzo elevato lo rende un prodotto di nicchia, destinato a una clientela esclusiva. Per la maggior parte degli appassionati di tecnologia, un televisore OLED tradizionale come l'LG G4 offre un'esperienza visiva eccellente a un prezzo più accessibile.

Tuttavia, l'LG Signature OLED T rappresenta un'importante evoluzione nel campo della tecnologia dei display. La sua capacità di integrarsi perfettamente con l'ambiente circostante apre nuove prospettive per il futuro dell'home entertainment e del design di interni.

Voi che cosa ne pensate? Investirete i vostri 60 mila dollari in questo TV oppure puntate a qualcosa di (probabilmente) più economico come i TV wireless, anche per il gaming, con tecnologia MiniLED a 144Hz e tasto IA sul telecomando? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.