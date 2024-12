LG punta sui TV wireless anche per il gaming: MiniLED a 144Hz con Zero Connect Box e tasto IA sul telecomando

LG si prepara al CES 2025 di Las Vegas. La casa coreana ha annunciato che per l'occasione mostrerà la nuova serie di televisori QNED Evo Mini LED wireless. Dopo aver introdotto la tecnologia Zero Connect Box, che consente di trasmettere audio e video al pannello TV senza fili, con la serie M OLED nel 2023, LG ha quindi deciso di estendere questa soluzione anche ai Mini LED.

La serie LG QNED Evo con Zero Connect Box e IA

Partiamo dalla Zero Connect Box: la box wireless è in grado di trasmettere video 4K fino a 144Hz, garantendo un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni, anche in gioco. Tra l'altro la gamma è anche certificata AMD FreeSync Premium. L'unica connessione fisica necessaria al televisore è il cavo di alimentazione, eliminando così l'ingombro dei cavi.

Un dettaglio della Zero Connect Box LG dello scorso anno (fonte: TheVerge)

Un'altra novità importante riguarda la tecnologia di visualizzazione. LG abbandona i punti quantici in favore di una "Dynamic QNED Color Solution" proprietaria, che promette colori più realistici e vivaci.

Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, una breve pressione sul pulsante IA del telecomando guiderà gli utenti alla ricerca di contenuti e funzioni, mentre una pressione prolungata attiverà ricerche personalizzate basate su un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM4). Ad esempio, sarà possibile chiedere al telecomando di suggerire film ambientati a Parigi, e l'IA comprenderà il contesto e le preferenze dell'utente, offrendo consigli mirati.

Questa nuova funzionalità, seppur innovativa, potrebbe non incontrare il favore di tutti gli utenti, soprattutto perché il pulsante IA sostituisce il tradizionale pulsante degli ingressi sul telecomando. Tuttavia, LG sembra convinta che l'intelligenza artificiale rappresenti il futuro dell'esperienza televisiva. Oltre alla ricerca vocale avanzata, l'IA promette di migliorare anche la qualità dell'immagine, con un upscaling più preciso, un HDR più realistico e la conversione dell'audio stereo in un suono surround virtualizzato a 9.1.2 canali. Inoltre, dovrebbe riuscire a distinguere le voci dal rumore di fondo, migliorando la chiarezza dei dialoghi.

LG non ha ancora annunciato i prezzi e la data di rilascio della nuova gamma QNED Evo, ma è probabile che queste informazioni saranno disponibili nei prossimi mesi. Nel frattempo, non resta che attendere il CES 2025 per scoprire tutte le novità.

Voi quali annunci aspettate di più? Siete interessati ai nuovi televisori o aspettate dettagli sulle nuove GPU, come le NVIDIA GeForce RTX 5060 o le ben più potenti NVIDIA GeForce RTX 5090? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.