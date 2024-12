Tekken 8: Clive Rosfield vince su Tifa. Che sia la scelta giusta?

Siamo in un'era alquanto peculiare per i picchiaduro, che ha visto tornare i più grandi marchi di sempre praticamente in contemporanea e non sembra intenzionata a fermarsi visti certi annunci degli ultimi giorni. Quando così tanti giganti si sfidano, però, diventa difficile rimanere sulla cresta dell'onda a lungo, persino per titani come Tekken e Street Fighter... La strategia vincente, perciò, è quella di offrire un misto di bilanciamenti e aggiornamenti sensati, e un mix di personaggi DLC apprezzabile dai fan: nuovi arrivi nel roster sono sempre ben accetti, e tendono a ringalluzzire la community, riportando i vari giochi in cima alla lista dei più visti e giocati su Twitch e Youtube.

Una delle strategie più vincenti da ormai alcuni anni a questa parte è quella dei personaggi ospite: i crossover con altre serie famose d'altronde allargano la platea, attirando anche neofiti incuriositi dalla presenza dei loro beniamini in giochi diversi da quello principale. Il Tekken Team si è dimostrato particolarmente abile in questo, inserendo nel mix alcune new entry davvero inaspettate (Negan? Sul serio qualcuno lo aveva previsto?), ma senza mai trascurare la cura per il dettaglio.

Particolarmente fruttuosa, poi, è stata la collaborazione con Final Fantasy, dato che in Tekken 7 Noctis era uno dei personaggi più popolari (sia in senso negativo che positivo) del gioco, al punto da rendere pressoché garantito un ritorno simile in Tekken 8. C'è solo un piccolo problema... buona parte dei fan si aspettava uno specifico personaggio dopo il principe, particolarmente adatto peraltro a un gioco ricco di esperti di arti marziali. Parliamo, ovviamente, di Tifa Lockhart, da sempre vista come ospite perfetto nel picchiaduro di Bandai Namco per via del suo set di mosse e dei tantissimi aggiornamenti visti in Final Fantasy 7 Remake e Rebirth.

Clive non è da solo. Il suo cagnolone, Torgal, è parte integrante del suo set di mosse

Tifa non è però arrivata, nonostante Harada e i suoi abbiano deciso di continuare a collaborare con Square Enix. Il nuovo combattente di Tekken 8 è infatti Clive Rosfield, protagonista di Final Fantasy XVI, che sembra voler portare avanti il ciclo dei personaggi principali della serie trapiantati nel picchiaduro di Bandai Namco. La scelta ovviamente è stata molto discussa all'inizio, ma ora le voci del dissenso sembrano essersi in larga parte placate. La motivazione? Beh, Clive è un personaggio dannatamente divertente e ben fatto, certo, eppure non è tutto qui: la sua scelta è più sensata del previsto, sia da un punto di vista di gameplay che di "flessibilità".