Gli Sconti Invernali di Steam iniziano oggi: alcuni consigli su come sfruttarli al meglio

Cosa fare prima dell'inizio delle offerte di Steam

Nel mentre attendete l'avvio delle promozioni, potete fare alcune semplici cose per sfruttare al meglio questo periodo degli sconti. Prima di tutto, andate nella vostra Lista dei desideri. Non solo è bene aggiungere tutti i quei giochi che vi interessano, così da poter vedere al volo cosa sarà andato in offerta dopo l'avvio degli sconti, ma è buona cosa anche eliminare quei vecchi giochi rimasti nella lista che non vi interessano più o che magari avete giocato su altre piattaforme: una lista ordinata vi aiuterà molto.

La copertina degli sconti invernali di Steam

Ricordate poi di non basarvi solo sui singoli giochi, ma di dare occhiate a bundle e pacchetti di giochi, visto che spesso garantiscono risparmi molto più grandi rispetto ai singoli contenuti, soprattutto quando si parla di DLC. Anche se possedete già una parte dei prodotti, potrebbe comunque essere più vantaggioso comprare questi pacchetti scontati.

Ovviamente vi consigliamo anche di ragionare su quello che effettivamente sarete in grado di giocare in questo periodo: cedere agli sconti è normale, ma se poi non avvierete mai il gioco di Steam che avete comprato è poco utile acquistarli. Consigliamo poi di usare strumenti come SteamDB per verificare il prezzo minimo storico di un gioco, per capire veramente se l'offerta è notevole oppure se c'è stato di meglio.

Infine, un ultimo consiglio: non affrettatevi all'avvio degli sconti, visto che non spariranno subito e non ci sono scorte da esaurire; nella prima ora probabilmente Steam faticherà a reggere il carico degli accessi, quindi potrebbe aver senso attendere un po' prima di iniziare a navigare.

Nel frattempo, vi segnaliamo che Square Enix ha lanciato i suoi saldi invernali su Steam, con tante offerte su tutti i suoi giochi.