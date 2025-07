Gemini 2.5 Flash-Lite: il modello IA più veloce ed economico di Google è ora stabile e disponibile

Google ha annunciato l' uscita ufficiale di Gemini 2.5 Flash-Lite , versione stabile del modello più efficiente della famiglia Gemini 2.5. Pensato per offrire un alto livello di intelligenza computazionale a costi contenuti, Flash-Lite si distingue per prestazioni elevate in termini di velocità e capacità di elaborazione, mantenendo al tempo stesso un profilo economico tra i più competitivi attualmente disponibili.

Come funziona Gemini 2.5 Flash-Lite

Con un costo di 0,10 dollari ogni milione di token in ingresso e 0,40 dollari in uscita, Flash-Lite rappresenta la soluzione più economica della gamma Gemini 2.5, rivolta a chi deve gestire grandi volumi di richieste mantenendo sotto controllo i costi. Rispetto ai modelli precedenti, si segnala anche una riduzione del 40% dei costi per l'input audio rispetto alla fase di anteprima, dettaglio rilevante per chi lavora con contenuti vocali.

Tabella comparativa di Gemini 2.5 Flash-Lite, 2.5 Flash e 2.5 Pro

Flash-Lite cerca un equilibrio tra prestazioni e leggerezza, particolarmente adatto a contesti in cui la bassa latenza è essenziale, come traduzioni, classificazioni o analisi rapide. Secondo i dati diffusi da Google, il nuovo modello è più veloce di Gemini 2.0 Flash e Flash-Lite su una vasta gamma di prompt, pur mantenendo una qualità superiore nelle attività che richiedono competenze di logica, matematica, comprensione multimodale e programmazione.

Tra le caratteristiche tecniche principali si segnalano il supporto a finestra di contesto fino a 1 milione di token, strumenti nativi come Grounding con Google Search, esecuzione di codice, gestione di URL contestuali e la possibilità di impostare limiti di calcolo personalizzati, funzionalità utili per chi sviluppa applicazioni complesse o automatizza flussi di lavoro. Il modello è già disponibile per l'uso pubblico: basta specificare "gemini-2.5-flash-lite" nel codice. Chi stava utilizzando la versione preview può semplicemente passare alla versione stabile, che si basa sulla stessa architettura. L'etichetta "preview" sarà disattivata il prossimo 25 agosto.

Intanto Google Search introduce l'IA che chiama le attività commerciali al posto degli utenti.