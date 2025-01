Instagram, Google, TikTok e X contro l'odio online: nuove promesse all'UE, ma poco concrete

La Commissione europea ha aggiornato il Digital Services Act (DSA), introducendo un codice di condotta volontario per le piattaforme social. Il nuovo codice di condotta, denominato "Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online Plus", prevede una serie di misure volte a garantire una maggiore trasparenza e tempestività nella gestione delle segnalazioni di discorsi d'odio.

Meta, Google, TikTok, X e altre importanti aziende del settore hanno aderito a questa iniziativa, impegnandosi a intensificare gli sforzi per prevenire e rimuovere i contenuti illegali. Questo accordo rappresenta un passo significativo nella lotta contro l'odio online, ma solleva anche alcuni interrogativi. Procediamo per gradi.