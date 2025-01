Dragon Ball: Sparking! Zero riceve un ricco update con una nuova modalità, assieme al DLC Hero of Justice

La modalità in questione si chiama "Legendary Warrior Face-Off" e vedrà i giocatori impegnati ad "affrontare un personaggio estremamente potente". Come accennato sarà a tempo limitato, per quanto non viene indicata una scadenza esatta nelle note dell'aggiornamento, dunque vi suggeriamo di provarla il prima possibile.

Da ora gli acquirenti del Season Pass di Dragon Ball: Sparking! Zero possono accedere ai contenuti dell'Hero of Justice Pack e scatenarsi in battaglia nei panni di Gohan Beast e gli altri personaggi introdotti. Tuttavia ci sono anche delle novità per tutti i giocatori, grazie a una grossa patch pubblicata assieme al DLC, che include anche una modalità inedita a tempo limitato .

Le altre novità

Grazie alla patch, inoltre, sarà possibile cambiare il livello di difficoltà degli scontri di Episode Battle usando una sfera del Drago e sono stati aggiunti nuovi scenari, effetti e testi per le battaglie personalizzate.

Orange Piccolo da Dragon Ball: Sparking! Zero

Sono state apportate anche alcune modifiche ai match online. Ad esempio, ora è stato aggiunta una sanzione per gli utenti scorretti sotto forma di un timer di attesa per il matchmaking delle partite classificate, la cui durata aumenta in base al numero di abbandoni durante i match in corso. Inoltre sono stati apportati una serie di modifiche al bilanciamento delle varie mosse da combattimento nel tentativo di migliorare l'esperienza delle battaglie in singolo e online. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali presenti sul sito ufficiale di Bandai Namco a questo indirizzo.

Per quanto riguarda il DLC Hero of Justice Pack, al momento è disponibile solo per chi ha acquistato il Season Pass, mentre tutti gli altri potranno acquistarlo a partire dal 23 gennaio. Oltre a Gohan Beast include altri 10 personaggi provenienti dal film Dragon Ball Super: Super Hero.