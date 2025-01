AMD Ryzen Z2 Go meno potente dello Z1 Extreme del 10%, ma che prezzo!

Le recenti analisi sulle prestazioni del Lenovo Legion Go S, dot ato del nuovo processore AMD Ryzen Z2 Go , mostrano una differenza di circa il 10% rispetto all'ASUS ROG Ally X , equipaggiato con il Ryzen Z1 Extreme. Nonostante questa differenza, il Legion Go S emerge come una scelta strategica per chi cerca un dispositivo economico con prestazioni solide.

Ryzen Z2 Go: prestazioni e architettura

Il Ryzen Z2 Go, cuore del Legion Go S, è basato sull'architettura Zen 4 ma offre solo 4 core e 8 thread, con una frequenza massima di 4,3 GHz. In confronto, il Ryzen Z1 Extreme dell'Ally X presenta 8 core e 16 thread con una frequenza di 5,1 GHz. Nonostante queste specifiche ridotte, il Z2 Go riesce a mantenere prestazioni competitive, superando addirittura soluzioni personalizzate come quelle del Steam Deck. Stando ai dati presi dal confronto fatto sul canale YouTube Fps Vn, il divario di prestazioni si attesta tra il 9% e il 10%, una differenza accettabile dato il posizionamento di mercato del Legion Go S.

I Ryzen Z2 a confronto

A 15W abbiamo visto Black Myth Wukong girare a 36fps su Go S contro i 40fps di Ally X, Cyberpunk 2077 è arrivato a 50fps su Go S contro i 54fps di Ally X, e a chiudere il trio Ghost of Tsushima ha raggiunto i 62fps su Go S contro i 66fps di Ally X. A 30W quest'ultimo ha mantenuto gli stessi risultati, mentre Ghost of Tsushima è arrivato a 61fps su Go S contro i 66fps di Ally X e Black Myth Wukong ha toccato i 60fps su Go S mentre su Ally X è arrivato a 64fps.