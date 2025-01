Grand Taking Ages 6, il gestionale parodia di GTA 6, appare su Steam dopo essere stato rimosso dal PS Store

Grand Taking Ages punta di tornare presto sul PlayStation Store

In particolare Violarte afferma di aver contattato il team di Valve prima di procedere alla registrazione in modo da capire fin da subito quali cambiamenti apportare per rendere il gioco in linea con le regole di Steam. Ad esempio è stato rimosso il "VI" dal titolo, è stato cambiato il logo e la descrizione, in modo da differenziarlo in maniera opportuna da GTA 6.

"Abbiamo affrontato la questione con Steam in modo diverso, confrontandoci con il loro team sul concept del nostro gioco prima di presentarlo ufficialmente", ha dichiarato un rappresentante di Violarte a IGN. "Questo ci ha permesso di conoscere il loro punto di vista fin dall'inizio, garantendo l'allineamento con le loro linee guida".

Ora che ha ricevuto l'approvazione su Steam, gli sviluppatori hanno intenzione di ripubblicare Grand Taking Ages anche su PlayStation Store e hanno già inviato una richiesta a Sony, sottolineando che il titolo ha ricevuto il benestare di Valve dopo una serie di modifiche.

"Crediamo sinceramente che, con i recenti aggiornamenti, Grand Taking Ages ora sia pronto per essere reinserito sul PlayStation Store. Siamo fermamente convinti che questa volta non ci saranno problemi con Sony, viste le modifiche che abbiamo apportato", ha dichiarato Violarte.

Ma in sostanza, di cosa parla Grand Taking Ages? Dalla descrizione apprendiamo che si tratta di un gestionale che non si prende troppo sul serio dove ci troveremo a capo di un team di sviluppo. Partendo dal garage di nostra madre e ottenendo man mano più successo, passeremo dall'essere uno sviluppatore indie in erba a un veterano dall'industria in grado di "rinominare bug misteriosi in funzionalità", "gestire la sanità mentale del tuo team attraverso molteplici crisi da caffè", "schivare giornalisti spietati armati di domande scomode" e fare i conti con "il temuto esercito di guerrieri da tastiera" e "hacker che cercano di far trapelare le tue build incomplete". E a giudicare dalle immagini, nel mezzo ci sarà anche qualche scazzottata, giusto per non farsi mancare nulla! Se siete interessati trovate la pagina Steam a questo indirizzo.