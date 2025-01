L'MMO di Horizon pare sia stato cancellato da NCsoft per problemi finanziari

Il vociferato MMO di Horizon in sviluppo grazie a una collaborazione tra Sony e l'azienda sudcoreana NCsoft potrebbe essere stato cancellato , almeno stando a un report del portale MTN, che tra l'altro per primo aveva suggerito l'esistenza di questo progetto. È bene precisare che stiamo parlando di un titolo completamente separato dall'Horizon multiplayer in sviluppo presso Guerrilla Games.

Una crisi nera per NCsoft

Ciò sarebbe in linea con la crisi che sta vivendo NCSoft. A ottobre dello scorso anno l'azienda aveva dato inizio a una grossa ristrutturazione interna, che aveva portato anche alla cancellazione di Battle Crush, Project M e un'ondata di licenziamenti, dopo aver registrato un calo del 75% dei profitti nel secondo trimestre fiscale. Sempre MTN afferma che a inizio anno i CEO Kim Taek-jin e Park Byung-moo hanno comunicato allo staff "facciamo in modo che il 2025 diventi un anno di grandi sforzi, con la consapevolezza che se non si inverte la rotta entro il 2025, NCsoft non avrà mai un futuro". Insomma, viene dipinto un quadro molto problematico per la società, che per forza di cose è stata costretta a fare dei tagli, con il vociferato MMO di Horizon che pare sia finito nella lista dei progetti in esubero.

Aloy alle prese con un Divoratuono in Horizon Forbidden West

Le prime notizie sul progetto erano iniziate a circolare a novembre del 2022, sempre grazie a un report di MTN. Ulteriori conferme sono arrivate l'anno successivo quando NCsoft ha registrato il domino "Land of Salvation" poco dopo aver annunciato una collaborazione con Sony per lo sviluppo di vari giochi per il mercato mobile e non. Infine a inizio 2024, sono arrivate una serie di indiscrezioni da parte dell'insider Kurasis, che affermava che il gioco sarebbe arrivato su PC, PS5 e mobile entro il 2025 ed era in sviluppo con l'ausilio dell'Unreal Engine 5.

Ovviamente siamo nel reame di indiscrezioni e rumor da prendere con le molle, dato che di ufficiale fondamentalmente c'è solo la collaborazione stretta tra Sony e NCsoft. A ogni modo, se confermato, sarebbe l'ennesimo progetto live service voluto da Sony ad aver incontrato la propria fine, dopo quelli di God of War di Bluepoint Games e Sony Bend riportati da Bloomberg la scorsa settimana.