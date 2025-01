Assetto Corsa EVO, finalmente siamo scesi in pista con la versione in early access

Tutti gli appassionati di auto possono finalmente gioire, perché il nuovo capitolo di Assetto Corsa è finalmente tra noi. Sebbene sia solamente una versione in accesso anticipato tutt'altro che completa, il titolo ci ha già fatto capire in maniera cristallina i suoi intenti. Il target di riferimento di Assetto Corsa EVO è diverso da Assetto Corsa Competizione e si avvicina maggiormente al primo gioco uscito nell'ormai lontano 2014. Siamo di fronte all'erede di uno dei simulatori di guida più amati di sempre, sul quale migliaia di giocatori hanno potuto sperimentare un modello di guida realistico su centinaia di vettura di ogni natura. Kunos Simulazioni ha voluto ampliare ulteriormente il suo simulatore, inserendo degli elementi pensati appositamente per gli amanti dei motori come la modalità foto, le patenti, diverse categorie di macchine e la possibilità di personalizzare le proprie vetture. Molte di queste funzionalità prendono spunto da colossi come Gran Turismo, riuscendo a trasmettere anche lo stesso spirito e la passione verso l'automobile.

Insomma, il passo in avanti rispetto ai capitoli precedenti della serie si nota eccome, soprattutto andando a guidare la medesima vettura presente ad esempio anche in Assetto Corsa Competizione. Inoltre, la differenza tra le singole macchine è veramente evidente . Ad esempio ci si accorge come la Golf nella sua configurazione base è molto più stabile e reattiva rispetto ad un Audi A3. La cosa che abbiamo apprezzato di più è probabilmente la simulazione delle sospensioni: nell'ingresso curva è possibile percepire come la macchina inizi a fare una maggiore pressione sulle ruote esterne.

Scendendo in pista con una delle vetture presenti in questa prima versione del gioco possiamo dirvi da subito che Assetto Corsa EVO è estremamente divertente . Può sembrare una banalità, ma nei videogiochi simili guidare un'automobile da strada come la FIAT 500 o la Volkswagen Golf difficilmente regala particolari sensazioni per via delle loro scarse prestazioni. Grazie al livello di simulazione veramente elevato di Assetto Corsa EVO, è possibile divertirsi tranquillamente anche a bordo di una Ford Escort RS Cosworth, cercando di portarla al limite curva dopo curva, perché la macchina sotto il nostro controllo è dannatamente "viva".

Il comparto tecnico

Il comparto tecnico di Assetto Corsa EVO non sfigura affatto pur trattandosi di una versione ancora molto lontana dal prodotto finito. Inoltre, possiamo anticiparvi che con la nostra configurazione di prova il gioco è crashato solamente una volta in più di 10 ore di test complessivi. Kunos Simulazioni ha lavorato duramente per migliorare il motore grafico, ora in grado di gestire una quantità di dettagli veramente elevata, tutto in tempo reale mentre stiamo sfrecciando a velocità folli. Per apprezzare del tutto i modelli delle automobili è disponibile una sorta di modalità di esposizione in diversi scenari impostabili come una piazza urbana o il garage di un meccanico. Da qui possiamo esplorare liberamente ogni dettaglio e interagire con l'auto aprendo le portiere, accendendo i fari o girando il volante.

Le macchine pensate per la pista sono ancora più realistiche rispetto ad Assetto Corsa Competizione

Questo livello di dettaglio viene poi portato anche in pista, dove invece apprezzeremo anzitutto un cruscotto riprodotto in maniera fedele in tutto e per tutto con le varie dashboard e pannelli di controllo perfettamente funzionanti e realistici. Le macchine in pista possono godere di un ottima resa visiva unita alle varie tonalità di luci e ombre derivanti dal meteo dinamico ed dal ciclo giorno e notte. Correre lungo le curve del leggendario Brands Hatch mentre il sole sta lentamente tramontando per entrare poi nel vivo della notte con i fari accesi al massimo è una sensazione che pochi altri giochi di questo tipo riescono a regalare a questo livello di dettaglio.

Sotto la pioggia è possibile contare le singole gocce d'acqua sul parabrezza, prima che esse vengano spazzate via dai tergicristalli. L'acqua in pista viene simulata in maniera molto realistica con le pozzanghere che si vanno a formare esclusivamente nelle zone dove c'è un avvallamento; passandoci sopra con la nostra automobile è possibile sentire sul volante l'effetto dell'acquaplaning, proprio come accade nella realtà. Purtroppo l'unico difetto in tal senso è l'effetto della scia che esce dalle gomme posteriori: probabilmente questo effetto grafico non è stato ancora perfezionato in questa prima versione, ma siamo sicuri che verrà sistemato nella release finale.

I tracciati inclusi in Assetto Corsa EVO sono realizzati con una cura maniacale in tutti i loro dettagli

Anche il comparto sonoro ci ha soddisfatto, grazie a dei suoni molto realistici del motore e del passaggio delle gomme sulle varie superfici in pista. Attraversando il rettilineo principale circondato da tribune e muretti è possibile percepire come il rombo del motore venga riflesso nuovamente verso la macchina, mentre nelle sezioni più aperte del tracciato questo effetto scompare del tutto come ci si aspetta. Anche le macchine elettriche hanno degli effetti sonori molto realistici. Guidando con la telecamera posizionata all'interno non sentiamo pressoché alcun rumore, tranne degli eventuali fischi delle gomme quando tiriamo la vettura al massimo in curva. Passando invece all'inquadratura esterna è possibile percepire il fruscio del vento per dare un maggiore senso di avanzamento e velocità.