È morto Bruno Pizzul, il leggendario telecronista sportivo ci lascia a 86 anni

Il telecronista prediligeva infatti un commento equilibrato e mai sopra le righe , che accompagnasse gli spettatori in maniera garbata. Si è distinto anche fuori dal campo per la sua simpatia e per la sua umiltà, caratteristiche che gli sono valse un grande apprezzamento da parte degli appassionati.

Entrato in Rai nel 1969, Pizzul ha commentato con il suo timbro inconfondibile partite iconiche come quelle di Italia '90 e la finale di USA '94, utilizzando uno stile sobrio e distante dagli eccessi di alcuni suoi colleghi attuali.

Una singola esperienza con i videogiochi

Sebbene il commento di Pizzul non sia mai stato inserito in alcun videogioco, alcuni anni fa il telecronista ha collaborato con Sony per promuovere la PS5 Supercup, un concorso che premiava i fan in grado di realizzare la telecronaca migliore.

Quell'occasione ha ribadito come l'inconfondibile voce di Pizzul facesse parte dell'immaginario collettivo dei tantissimi appassionati di calcio italiani, che la associavano immediatamente ai propri migliori ricordi della Nazionale.