L'arsenale di Warhammer 40.000: Space Marine 2 è stato presentato con un trailer

Il nostro personaggio potrà inoltre attaccare dalla distanza utilizzando un devastante balzo , attivando il suo Jump Pack, ed eseguire dolorosissime finisher tramite cui fare letteralmente a pezzi gli avversari per la gloria dell'Imperium.

Allo stesso modo, le casse di munizioni ci consentiranno di ricaricare le armi per evitare situazioni spiacevoli, tipo restare senza proiettili mentre sciami sconfinati di nemici ci corrono incontro con intenzioni ben poco amichevoli.

Nel mezzo dei combattimenti avremo sempre la possibilità di passare immediatamente dalle bocche da fuoco agli strumenti per il corpo a corpo , nonché di approfittare di rack disseminati all'interno degli scenari per arricchire il nostro equipaggiamento.

Saber Interactive ha pubblicato un trailer dell'arsenale di Warhammer 40.000: Space Marine 2 in cui vengono presentate le diverse categorie di armi che potremo utilizzare durante la nostra furiosa e sanguinosa battaglia contro i Tiranidi.

Grande entusiasmo, nonostante i leak

Come saprete, nei giorni scorsi Warhammer 40.000: Space Marine 2 è stato vittima di un grave leak, quando un'intera build del gioco è stata trafugata e distribuita online, spingendo gli sviluppatori a scrivere un messaggio ai fan, anche al fine di metterli in guardia di fronte a potenziali spoiler.

Sembra tuttavia che il grande entusiasmo attorno all'atteso ritorno di Demetrian Titus e alla riproposizione delle meccaniche third person shooter che caratterizzavano l'originale Space Marine non sia stato scalfito da questo sfortunato incidente.

I tantissimi appassionati dell'universo di Warhammer 40.000 guardano dunque con trepidazione alla data di uscita di Space Marine 2, fissata al prossimo 9 settembre nelle versioni PC, PlayStation e Xbox.