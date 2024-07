Pixel 9: addio autoscatto, Google ti aggiunge alla foto grazie all'IA

Google sta per lanciare i nuovi Pixel 9, e una delle novità più interessanti riguarda la fotografia. La funzione "Aggiungimi" (Add me, in inglese), basata sull'intelligenza artificiale, promette di rivoluzionare i selfie di gruppo, eliminando la necessità dell'autoscatto e permettendo a tutti di essere presenti nella foto.

Come funziona questa magia? Semplice: basta scattare una foto al vostro gruppo e poi chiedere a un amico di scattarne una a voi nello stesso scenario. L'intelligenza artificiale del Pixel 9 farà il resto, unendo le due pose in un'unica immagine perfetta, come se foste stati lì fin dall'inizio. L'IA analizzerà infatti le foto scattate, identificando i punti di riferimento e combinando le pose in modo naturale, anche se le foto non sono state scattate esattamente nello stesso punto.

Il sistema funziona insomma come la funzione Scatto Migliore, che permetteva di scegliere la posa migliore per ogni persona dopo aver scattato una serie di foto di gruppo. Secondo le informazioni diffuse dall'affidabile Steve H.McFly, i Pixel 9 porteranno poi nuove funzionalità anche al Magic Editor, lo strumento di editing fotografico basato sull'IA di Google. Oltre a riposizionare oggetti e persone, cambiare l'inquadratura ed eliminare elementi indesiderati, si potrà allora anche cambiare lo sfondo di una foto con un semplice tocco.

Un frame del video promozionale che mostra la funzione Add Me (fonte: @OnLeaks)

Certo, c'è chi critica questo approccio "poco reale" alla fotografia, ma Google sta dimostrando che la linea tra realtà e finzione è sempre più sottile. Se la modalità notte è ormai accettata, perché non dovrebbe esserlo anche "Aggiungimi"? Dopotutto, ciò che conta davvero è il risultato finale, no?

Insomma, i Pixel 9 promettono di rendere la fotografia ancora più divertente e creativa, eliminando le limitazioni dell'autoscatto sui nuovi smartphone (e probabilmente in seguito anche su altri dispositivi Android). Non ci resta che attendere il loro lancio per scoprire tutte le sorprese che i nuovi smartphone hanno in serbo per noi. Anche se ormai è difficile parlare di sorprese, visto che la stessa fonte ha svelato (quasi) tutto dell'evento Google.

