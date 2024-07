Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold: un leak svela (quasi) tutto dell'evento Google

Google si prepara a lanciare la nuova serie Pixel 9, ma a quanto pare le sorprese saranno poche. Un recente leak ha infatti svelato immagini e specifiche tecniche dei modelli Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold, lasciando ben poco all'immaginazione.

Secondo il materiale marketing condiviso con 91mobiles dal solitamente affidabile OnLeaks, Pixel 9 base dovrebbe avere un display da 6,3 pollici e 12 GB di RAM, mentre il Pixel 9 Pro potrebbe essere disponibile in due dimensioni, 6,3 e 6,8 pollici, con 16 GB di RAM. Il Pixel 9 Pro Fold, invece, dovrebbe presentare un display pieghevole da 6,3 pollici (chiuso) e 8 pollici (aperto), sempre con 16 GB di RAM. Tutti i modelli dovrebbero essere equipaggiati con il nuovo chip Tensor G4 di Google.

Le specifiche della serie Pixel 9 secondo il materiale fornito da OnLeaks

Le informazioni sulle fotocamere non coincidono invece con quelle emerse in precedenza. Secondo il leak, il Pixel 9 base avrebbe una fotocamera frontale da 10,5 MP e una doppia fotocamera posteriore (50 MP grandangolare e 48 MP ultrawide). Il Pixel 9 Pro avrebbe invece una fotocamera frontale da 42 MP e una tripla fotocamera posteriore (50 MP principale, 48 MP ultrawide e 48 MP teleobiettivo). Infine, il Pixel 9 Pro Fold potrebbe avere una fotocamera frontale da 10 MP e una tripla fotocamera posteriore (48 MP principale, 10,5 MP ultrawide e 10,8 MP teleobiettivo).

Oltre all'assistente IA Gemini e alla funzione Circle to Search, i Pixel 9 potrebbero introdurre una nuova funzionalità di ricerca all'interno degli screenshot. Inoltre, il Pixel 9 base offrirebbe SOS emergenze con avvisi di crisi, sette anni di aggiornamenti di sicurezza e funzionalità Pixel, e un anno di accesso gratuito al modello AI Gemini Advanced di Google. È emerso anche un set separato di immagini trapelate da Android Headlines che mostra il Pixel 9 in quattro colori diversi: charcoal (carbone), porcelain (porcellana), rose (rosa) e hazel (nocciola)

Con tutte queste informazioni trapelate, l'evento di presentazione di Google, previsto per il 13 agosto, potrebbe riservare poche sorprese. Resta da vedere se l'azienda avrà qualche asso nella manica per stupire il pubblico e se le specifiche tecniche definitive dei nuovi Pixel saranno effettivamente quelle rivelate dal leak.

Nonostante la fuga di notizie, l'attesa per i nuovi smartphone Google rimane alta, soprattutto per il Pixel 9 Pro Fold, che potrebbe rappresentare una svolta nel mercato dei dispositivi pieghevoli. Non resta che attendere l'evento ufficiale per scoprire tutti i dettagli e le novità della nuova serie Pixel.