Marvel Rivals presenta uno spettacolare trailer cinematografico, Jeff lo Squalo e Thor arrivano nella beta

L'altro filmato invece introduce il tenerissimo Jeff lo Squalo di Terra , il tenerissimo squaletto a quattro zampe protagonista di una sua mini-serie a fumetti. Nel video lo vediamo mentre mostra le sua abilità, uh... canore. Non sappiamo come si comporterà in battaglia, ma quello che è certo che lo scopriremo presto. Alla fine del trailer infatti viene svelato che lui e Thor si uniranno alla beta di Marvel Rivals domani, 27 luglio.

Cos'è Marvel Rivals

Marvel Rivals è uno sparatutto in terza persona multiplayer 6v6 di stampo hero shooter, dove i giocatori vestono i panni degli eroi e i villain più famosi dell'universo Marvel, come ad esempio Spider-Man, Venom, Hulk, Star Lord e Magneto, giusto per citarne alcuni.

Ogni eroe è dotato di abilità e caratteristiche uniche che vanno padroneggiate per risultare efficienti in partita e sono suddivisi in ruoli. Ad esempio, i personaggi di classe Vanguard sono resistenti e adatti a gettarsi nella mischia per creare il caos tra i ranghi nemici, mentre i Duelist sono specializzati nelle eliminazioni, ma non vantano una grande resistenza.

Il gioco è attualmente in sviluppo su PS5, Xbox Series X|S e PC, con la data di uscita ancora da svelare. In questi giorni si sta svolgendo una closed beta che proseguirà fino al 5 agosto, che sta registrando numeri piuttosto positivi su Steam.