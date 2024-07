La prima sceneggiatura di Spawn è pronta: il film sarà vietato ai minori

Todd MacFarlane - creatore di Spawn - ha affermato che la prima bozza della sceneggiatura per il film live action dedicato al personaggio è completa e che si tratta assolutamente di un prodotto per un pubblico adulto e non censurato.

Ricordiamo che il primo film di Spawn in live-action è arrivato nelle sale nel 1997 ed è stato realizzato per adattarsi a un pubblico giovane, con una quantità molto limitata di violenza. L'opera ha ricevuto recensioni ampiamente negative.

Recentemente, il produttore Jason Blum ha pubblicato sui suoi account social la prima pagina della sceneggiatura, rivelando il titolo del film: King Spawn. King Spawn è una serie a fumetti in corso, pubblicata nel 2021, che ha come protagonista l'originale Spawn, Al Simmons, e segue il suo viaggio mentre trova il suo posto nella guerra tra Paradiso e Inferno.