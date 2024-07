Steam cambia il modo in cui sono gestite le demo dei giochi e aggiunge tante utili novità

Il nuovo sistema consentirà di mostrare le demo in una pagina separata del negozio e di dar loro maggiore risalto in tutto lo store. Gli sviluppatori in precedenza aggiravano la mancanza di questa possibilità creando una versione "Prologo" o "Capitolo 1" gratuita del gioco, così che questa apparisse separatamente dal videogioco e ottenesse maggiore visibilità.

Le novità delle demo su Steam

Ora Valve permetterà di far apparire le demo in una pagina dedicata separata da quella principale, così da ottenere lo stesso risultato precedente, ma in modo più semplice e chiaro, visto che i "Prologo" sembravano giochi completi visto che non erano catalogati come demo.

Un esempio di sezione dedicata alle demo

Inoltre, con una pagina completamente dedicata, è possibile rendere più chiaro esattamente cosa contiene la demo. Chiaramente la pagina della demo rimanerà poi a quella del gioco completo. Ci sarà inoltre la possibilità di lasciare una recensione per la demo, così da creare uno spazio comodo per dare un feedback agli sviluppatori.

Le demo saranno viste da Steam come giochi gratuiti quindi potranno apparire tra i prodotti in tendenza della piattaforma. I giocatori potranno anche aggiungere le demo alla propria libreria senza installarle immediatamente e sarà possibile scaricare una demo anche se si possiede il gioco completo, visto che ora hanno una pagina separata. Potranno essere rimosse semplicemente disinstallandole o usando l'opzione "Rimuovi dall'account" con le opzioni del click destro.

Inoltre, è possibile ricevere una notifica quando un gioco nella nostra Lista dei desideri ottiene una demo.

Vi ricordiamo infine che Steam ha annunciato le date di tutti i suoi saldi e festival del primo semestre del 2025.