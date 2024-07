Steam ha annunciato le date di tutti i suoi saldi e festival del primo semestre del 2025

Steam ha pubblicato il calendario completo dei suoi eventi del primo semestre del 2025, che comprende saldi, Next Fest e festival specializzati vari. "Ogni anno organizziamo quattro importanti saldi stagionali, tre Next Fest e una serie di eventi di saldi a tema (festival) incentrati su una categoria di giochi a rotazione." Visto che Valve si rende conto che gestire questi periodi può essere essenziale per alcune compagnie, ha deciso di aprire le registrazioni in anticipo, condividendo le date pubblicamente.