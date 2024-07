Twitch ha tolto il ban a Donald Trump perché è candidato alla presidenza USA

Dopo più di tre anni, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, attualmente in corsa per un secondo mandato alla Casa Bianca nelle fila dei repubblicani, ha riavuto l'accesso al suo canale Twitch. La piattaforma ha quindi rimosso il suo ban permanente proprio per la sua nuova candidatura ufficiale. Il ban a vita gli era stato comminato dopo aver fomentato l'assalto di Capitol.