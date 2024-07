Hideki Kamiya ha chiesto a Capcom di fargli fare Okami 2 e Viewtiful Joe 3

Hideki Kamiya sta registrando una serie di interviste con la sua collega e amica Ikumi Nakamura. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando dell'autore tra gli altri di Resident Evil 2, Devil May Cry e Bayonetta, che nel caso ha deciso di rivolgersi direttamente all'editore giapponese Capcom, con cui ha lavorato lungamente, per chiedere di sviluppare Okami 2 e Viewtiful Joe 3 , i seguiti di due delle sue opere.

Tra il serio e il faceto

Okami è un gioco del 2006 che è stato accolto molto bene dalla stampa. È stato il suo ultimo gioco mentre era dentro Capcom. Subito dopo la pubblicazione, la compagnia ha chiuso lo studio interno che aveva realizzato Okami. Molti sviluppatori (incluso Kamiya) se ne andarono per fondare PlatinumGames. Ma dopo quasi 20 anni pare che Kamiya desideri tornare in qualche modo sui suoi passi.

"La storia si è interrotta a metà, quindi lasciarla così mi dispiace," ha commentato. "Credo che gli autori abbiano il dovere di realizzare i sequel che i fan desiderano. Anche se posso sembrare presuntuoso, è da un po' che non mi occupo più di Okami. Ma sento ancora di non aver adempiuto al mio dovere. Quindi Capcom, per favore, facciamolo insieme."

Nakamura di suo ha aggiunto un "per favore", avendo lavorato con Kamiya come artista proprio su Okami. Fu il primo ruolo che le fu accreditato nel mondo dei videogiochi, dopo essere entrata in Capcom all'età di 19 anni. Oltretutto questa non è la prima volta che i due discutono di realizzare un sequel; hanno persino registrato un video nel 2019 dichiarando che "Okami tornerà!" anche se la loro sicurezza non è stata sufficiente a convincere Capcom. Stavolta il quadro è diverso, perché Kamiya è disoccupato, dopo aver lasciato PlatinumGames. La Nakamura, invece, ha un suo studio, dove sta dirigendo Kemuri, un gioco horror.

La conversazione è proseguita tirando in ballo una seconda serie che Kamiya vorrebbe riprendere allo stesso modo di Okami, quella Viewtiful Joe. A quanto pare, nonostante in questo caso esista un seguito, sente di aver lasciato delle cose irrisolte. Certo, in un recente sondaggio tra i fan di Capcom ci sono state molte richieste per un seguito di Okami, ma nello stesso Kamiya ha visto che Viewtiful Joe non è stato nemmeno menzionato. "È solo perché solo otto persone hanno giocato a Viewtiful Joe," ha detto scherzando. "Anche quel gioco si è interrotto a metà, quindi devo finirlo. Il sondaggio che Capcom ha fatto l'ultima volta non includeva Viewtiful Joe come opzione; quindi, ho mandato una risposta dicendo 'Sono Hideki Kamiya, lasciatemi fare il sequel di Viewtiful Joe.'"

Difficile dire quanto Kamiya sia serio in quello che dice, visto che poi si è scagliato contro Capcom perché non ha incluso il suo commento nei risultati del sondaggio: "Il director stesso gli sta chiedendo di rifare il gioco, ma loro nemmeno ne vogliono parlare. Ma che diavolo, Capcom? Dove è finito il mio commento? Pubblicano commenti di altri giocatori come 'Resident Evil è stato il mio primo gioco comprato per PlayStation' o 'Mi sono sempre divertito a giocare a Mega Man da bambino.' Questi commenti sono importanti, ma sarebbe stato bello se avessero menzionato anche me. Ascoltatemi come director, per favore. Anche io sono umano. Sono anche un giocatore. Vorrei che mi trattassero allo stesso modo dei giocatori." Le risate della Nakamura fanno capire molto sulla serietà della conversazione.