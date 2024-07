Marvel Rivals mostra Adam Warlock in azione nel nuovo trailer

Marvel Rivals ha mostrato Adam Warlock con un trailer in cui l'eroe dalla pelle dorata mette in mostra il suo spettacolare repertorio di mosse e poteri, enfatizzati dall'uso del Bastone Karmico da cui il personaggio non si separa mai.

Presentato nel gioco come un brillante stratega, Warlock può colpire gli avversari dalla distanza ma soprattutto supportare i compagni di squadra in vari modi, oltre a rendersi momentaneamente intangibile e sferrare un devastante attacco caricato a base di energia cosmica.

Stando a quanto riferito da alcuni utenti, pare che l'eroe sia stato depotenziato rispetto al reveal iniziale, in particolare con una tempistica di ricarica del suo bozzolo rigenerativo che gli sviluppatori hanno addirittura raddoppiato, portandola da uno a due minuti.