Xbox Game Pass totalizzerà incassi vertiginosi nel 2025: scopriamo le stime dagli analisti

"Microsoft sta mitigando tale impatto migliorando gli incassi per utente attraverso l'aumento dei prezzi, spingendo gli abbonati verso il livello Ultimate di Game Pass e limitando la cumulabilità degli abbonamenti per Game Pass Console a tredici mesi."

"La necessità di agire è stata determinata anche dalla conferma che i nuovi episodi di Call of Duty saranno aggiunti a Game Pass Ultimate : poiché si tratta di un appuntamento annuale così significativo, era necessario compensare alcuni dei costi di questa mossa."

Visto che i costi del cloud gaming sono significativi, " Microsoft ha bisogno che gli abbonati esistenti paghino di più , e allo stesso tempo deve investire di meno per la licenza dei giochi", ha scritto l'analista nel suo report.

I motivi di tale crescita, secondo Harding-Rolls, saranno legati al recente cambio nelle strategie di Microsoft, che ha aumentato il prezzo degli abbonamenti a Game Pass e soprattutto ha fatto in modo che la sottoscrizione Ultimate diventasse quella di riferimento.

Xbox Game Pass totalizzerà incassi per circa 5,5 miliardi di dollari nel 2025 , moltiplicando di fatto le entrate registrate negli ultimi anni fa: è questa la stima effettuata da Piers Harding-Rolls, analista presso Ampere Analysis.

Una strategia vincente?

I giocatori che vogliono accedere a Game Pass per giocare le novità dovranno farlo passando al livello Ultimate oppure optando, se possibile, per il PC Game Pass", ha continuato l'analista nel suo report, mettendo in evidenza il fulcro della strategia di Microsoft quando ha aumentato i prezzi del Game Pass.

"L'insieme di queste iniziative dovrebbe contribuire ad aumentare significativamente gli incassi per utente alla fine del 2024 e nel 2025. Secondo le stime di Ampere, gli incassi globali di Game Pass in tutti i livelli di servizio aumenteranno del 5,4% nel 2024 e si prevede un aumento del 15,3% nel 2025."

"La spesa globale dei consumatori per Game Pass nel suo complesso dovrebbe raggiungere quasi 5,5 miliardi di dollari nel 2025", ha concluso Piers Harding-Rolls.