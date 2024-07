Hunt: Showdown 1896 svelato dall'ESRB

Cosa si sa finora

Dalla pagina dell'ESRB apprendiamo infatti:

"Questo è un gioco di caccia ai mostri in prima persona ambientato in una versione fantastica dell'epoca vittoriana. I giocatori usano mazze chiodate, manganelli, tirapugni e pistole per uccidere creature simili a zombie e i rivali umani. Il combattimento è caratterizzato da suoni dal forte impatto, spari ed effetti splatter. Alcune armi permettono di spaccare la testa agli zombie o di tagliare loro gli arti. Un tipo di zombie esplode in un mare di sangue e viscere quando viene ucciso; un altro tipo è raffigurato mentre indossa la pelle umana come mantello."

Hunt: Showdown 1896 è classificato come adatto a un pubblico maturo di 17 anni e più. Dalla pagina apprendiamo che conterrà degli acquisti in gioco. Del resto era inevitabile che fosse così, considerando anche il sistema economico del primo capitolo.

Naturalmente è giusto specificare che per ora non c'è niente di ufficiale in merito, ossia Crytek non ha confermato o smentito la notizia. C'è da dire che l'ESRB di solito non apre pagine a caso, quindi è improbabile che si tratti di un qualche errore o di una svista. Detto questo, aspettiamo l'ufficializzazione del gioco per saperne di più. Nel caso, ci aspettiamo che arrivi nel tardo 2024 o nel corso del 2025, magari in accesso anticipato.