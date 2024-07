Ecco come sta venendo il nuovo film di Spider-Man con Tom Holland

Non è un mistero che Sony Pictures e Marvel siano al lavoro sul prossimo film di Spider-Man con protagonista Tom Holland. Purtroppo, non si sa molto sullo stato dei lavori. A dare qualche informazione è stato il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige , che ha dichiarato a i09 che sta attualmente lavorando al film con la produttrice Amy Pascal. "A breve riceveremo una bozza dagli sceneggiatori" , ha detto. Quindi la sceneggiatura non è ancora pronta al 100%, ma c'è già una stesura che potrebbe essere quella semidefinitiva.

Ne deve valere la pena

Ad aprile di quest'anno, lo stesso Holland aveva commentato il futuro della serie, dicendo che un team formato dai "migliori sceneggiatori del settore" stava elaborando delle idee per la storia del film. "Finché non sarà stata sviluppata a dovere, abbiamo un'eredità da proteggere", ha detto Holland all'epoca. "Il terzo film è stato speciale in molti modi e dobbiamo essere sicuri di fare la cosa giusta."

In precedenza, Holland aveva detto di aver pensato di allontanarsi da Spider-Man e di passare il testimone a qualcun altro per interpretare il personaggio. Ma evidentemente il contratto che gli è stato proposto per fare un altro film lo ha convinto a ritornare nei panni dell'Uomo Ragno.

"Se riusciremo o meno a rendere giustizia al personaggio è un'altra storia. Sento una forte responsabilità nei confronti di Spider-Man. Mi sento davvero molto fortunato di aver potuto lavorare su una serie che è migliorata di film in film e che ha avuto sempre più successo, il che penso sia davvero raro, e voglio proteggere la sua eredità", disse nel 2023. "Quindi, non ne farò un altro solo per farne un altro. Dovrà valerne la pena."

Finora Holland è stato protagonista di tre film di Spider-Man: Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) e Spider-Man: No Way Home (2021). Holland ha interpretato il personaggio anche in diversi film degli Avengers.