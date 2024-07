GTA Online vi chiede di consegnare Pizze ricche di calorie nel nuovo evento, con in palio GTA$ e non solo

La nuova attività "Pizza This..." di GTA Online sarà disponibile presso le tre filiali di questa pizzeria, situate a Del Perro, Downtown Vinewood e Mission Row. Quello che dovrete fare è salire in sella allo scooter Pegassi Pizza Boy ed effettuare cinque consegne entro il tempo limite. Prima completerete l'obiettivo, più calda sarà la pizza, più generose saranno le mance.

GTA Online ha dato il via a un nuovo evento a tempo limitato , con i giocatori che potranno guadagnare laute ricompense diventando... dei fattorini di pizza a domicilio . È proprio vero che il crimine non paga.

Ricompense, bonus e sconti

Come se non bastasse, completando almeno tre incarichi di Pizza This... entro il 31 luglio i giocatori riceveranno ben 100.00 GTA$ per aver portato a termine la sfida settimanale. Completatene 50 e sbloccherete anche la sgargiante uniforme da fattorino di Pizza This.... Inoltre, se la community di GTA Online riuscirà a consegnare complessivamente 10 milioni di pizze, tutti i giocatori riceveranno anche la maglietta griffata Pizza This....

Se inoltre vi innamorerete dello scooter di questa catena di ristoranti, potrete acquistare il Pegassi Pizza Boy presso Southern San Andreas Super Autos, con la possibilità di sbloccare anche un pezzo speciale consegnando 5 pizze finché sono ancora calde.

L'ultimo aggiornamento di GTA Online inoltre include la muscle car Vapid Dominator FX e i collezionabili giornalieri dei Manifesti di LS, che potrete imbrattare con la vernice spray per ottenere GTA$ e RP. Rovinando 5 manifesti in un giorno, sbloccherete il completo Artista di Strada.

Non è finita qui. Sono in palio GTA$ e RP doppi con Scorte al volo, GTA$ doppi e RP quadrupli con le gare multiveicolo. Nell'Autosalone Premium Deluxe Motorsport sono in vendita le seguenti vetture:

Truffade Z-Type (sportiva classica, 30% di sconto)

Vapid Retinue (sportiva classica)

RUNE Cheburek (sportiva classica)

Canis Kalahari (fuoristrada)

Mentre presso Warstock Cache & Carry trovate in promozione le seguenti vettture: