Meta sta creando occhiali da fantascienza: la realtà mista senza visore in arrivo nel 2027?

Meta continua a investire nel settore della realtà mista, con un nuovo progetto in sviluppo: un paio di occhiali mixed-reality più leggeri rispetto ai precedenti dispositivi. Secondo le ultime indiscrezioni, questi occhiali, con il nome in codice "Puffin", potrebbero arrivare sul mercato entro il 2027.

Secondo il report di The Information, il peso degli occhiali Puffin è stimato intorno ai 110 grammi, posizionandosi tra gli occhiali smart Ray-Ban di Meta e l'ingombrante headset Quest 3. Per raggiungere questo obiettivo di leggerezza, Meta potrebbe adottare alcune soluzioni innovative, come un pacco esterno contenente la batteria e il processore, simile al battery pack degli Apple Vision Pro.

Una delle tecnologie chiave degli occhiali Puffin potrebbe essere l'utilizzo delle lenti pancake, che permettono di ridurre lo spessore del dispositivo. Inoltre, si prevede che gli occhiali offriranno la funzione video passthrough, consentendo agli utenti di vedere l'ambiente circostante attraverso gli schermi, e il tracciamento delle mani e degli occhi per i controlli.

Gli smart glasses di Ray-Ban e Meta indossati da un modello

Questo nuovo progetto potrebbe rappresentare una strategia di Meta per rendere i suoi dispositivi più accessibili a un pubblico più ampio, che potrebbe non essere disposto a indossare un pesante headset per lunghi periodi di tempo. Recentemente, Meta ha annunciato l'interruzione dello sviluppo di un headset mixed-reality di fascia alta chiamato La Jolla. Inoltre, la società si prepara a presentare i nuovi occhiali smart Orion durante la conferenza Connect a settembre e anche il vociferato Meta Quest 3S economico potrebbe essere ormai in dirittura d'arrivo.

Meta continua insomma a esplorare nuove frontiere nel campo della realtà mista. Gli occhiali Puffin, se effettivamente lanciati, potrebbero rappresentare un passo importante verso dispositivi più leggeri e indossabili per gli utenti. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questo progetto e scoprire quali altre innovazioni Meta porterà sul mercato.

Voi che cosa ne pensate? È il tipo di futuro che vi aspettavate per la realtà mista? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.