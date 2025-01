Su PS5 sarebbero in arrivo due giochi non annunciati basati su vecchie serie di Sony per veri fan

Il 2025 è appena iniziato ma è fondamentale iniziare a farsi un'idea di cosa possiamo aspettarci dai grandi editori di videogiochi, come Nintendo, Microsoft e Sony. Parlando di PlayStation, un nuovo rumor ci fa sapere che la compagnia giapponese potrebbe avere in produzione un paio di progetti non ancora annunciati.

La fonte è Andy Robinson di VGC, un giornalista. Ovviamente non svela le proprie fonti e non possiamo fare altro se non credergli sulla parola, ma certamente è una persona con contatti dentro l'industria.