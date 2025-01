I giochi di One Piece protagonisti di un trailer da Bandai Namco

Nel trailer c'è posto anche per One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition , remaster di un'avventura pubblicata diversi anni fa ma ancora in grado di entusiasmare i tanti fan della serie, anche grazie all'ottimo bilanciamento fra azione e meccaniche RPG.

Arrivano quindi le immagini di One Piece: Pirate Warriors 4 , l'ultimo esponente dei titoli in stile Musou basati sulla saga, focalizzati sull'azione spettacolare e sugli iconici sconti uno-contro-mille che da sempre rappresentano la peculiarità del sottogenere creato da Koei Tecmo.

Ce n'è per tutti i gusti

Bandai Namco ha provato a realizzare anche un brawler tridimensionale, di cui abbiamo parlato nella recensione di One Piece: Burning Blood: un esperimento interessante, con un roster di personaggi ampissimo e un indubbio potenziale che però viene un po' a mancare per colpa di un bilanciamento poco attento.

Non poteva mancare in questa carrellata l'unica esperienza in realtà virtuale, One Piece: Grand Cruise, che ha portato sul visore PlayStation VR le atmosfere, i colori e lo stile tipici dell'anime per dare vita a qualcosa di completamente nuovo.

A chiudere la rassegna troviamo infine One Piece: World Seeker, l'unico action a base open world che punta unicamente su Rufy, il solo personaggio giocabile, per confezionare un'avventura piacevole ma con qualche limite di troppo.