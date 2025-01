Xbox potrebbe essere costretta presto a portare tutti i grandi giochi su PS5

Da tempo Xbox sta puntando sempre di più sul multipiattaforma , portando i propri giochi non solo su Xbox e PC, ma anche su console rivali come Nintendo Switch e PlayStation. Al momento la sua strategia è "valutiamo caso per caso", ovvero i giocatori devono sempre attendere e vedere se il prossimo titolo degli Xbox Game Studios sarà esclusiva o meno.

Le previsioni di Serkan Toto

Serkan Toto di Kantan Games ha parlato con GameIndustry.biz e ha affermato che Microsoft potrebbero presto iniziare a portare tutti i blockbuster sulle console rivali, il che al momento significa quasi esclusivamente PS5, visto che Nintendo Switch non è in grado di riprodurre con facilità i AAA di Xbox.

Gears of War: E-Day è uno dei grandi giochi in arrivo

Precisamente, Toto ha affermato: "Sono consapevole del fatto che Microsoft è già diventata piuttosto aperta alla pubblicazione di giochi Xbox su altre piattaforme, ma il 2025 potrebbe essere l'anno in cui si punta al tutto per tutto. L'affare da 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard, l'aumento dei costi su tutta la linea, il potere dei titoli che non hanno mai fine, l'enorme vantaggio di Sony e altri fattori probabilmente non lasceranno a Microsoft altra scelta se non quella di portare tutti i suoi grandi giochi su PS5 molto rapidamente, compresi i blockbuster come Gears of War: E-Day o Perfect Dark."

Tra le altre previsioni di Toto vi è il fatto che i giochi "istantanei" inclusi all'interno di altre applicazioni (popolari in Cina, ad esempio, su applicazioni di messaggistica come WeChat) avranno un enorme successo. Inoltre, ritiene che Ubisoft cambierà drasticamente forma, chiudendo degli studios e licenziando molto personale. A suo dire, Assassin's Creed Shadows avrà buone recensioni e venderà un discreto numero di copie, ma non a sufficienza da tenere in piedi l'intera azienda.

Infine, pensa anche che Nintendo non avrà un numero di Nintendo Switch 2 sufficienti da vendere e che ci saranno anche mesi di attesa per l'arrivo di nuove unità. Nel mezzo, ci saranno grandi tagli di prezzo per l'attuale Switch.

Ovviamente sono solo previsioni e per quanto Toto sia un noto analista con anni e anni di esperienza, dovremo vedere se le cose andranno veramente così.