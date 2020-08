Batman: Gotham Knights, Warner Bros. ha lanciato il sito teaser, forse domani l'annuncio

Warner Bros. Interactive ha lanciato il sito teaser di Batman: Gotham Knights, titolo ancora misterioso di cui è certa la presenza durante il DC FanDome del 22 agosto, ma che potrebbe essere mostrato già domani, come svelato dall'editore stesso.

Il sito si chiama r3dakt3d e per adesso contiene solo una scritta: "We have be3n expecting you 8/18", che possiamo tradurre agilmente in "vi stiamo aspettando il 18 agosto". Per il resto la pagina ha uno sfondo animato fatto di una trama di quadrati con elementi geometrici che appaiono e scompaiono e riporta alcuni link social che conducono ad account senza alcun materiale interessante.

L'ipotesi più accreditata è che il gioco possa essere svelato domani, magari con un teaser trailer, per poi essere mostrato in modo più diffuso durante il DC FanDome. Oppure domani potrebbe essere rivelato semplicemente la pagina, con il resto rimandato al 22 agosto. Ciò che è sicuro è che Batman: Gotham Knights esiste e che presto ne sapremo di più.

Stando ad alcune voci, Batman: Gotham Knights dovrebbe essere una specie di reboot della serie Batman Arkham e dovrebbe essere in qualche modo collegato a Suicide Squad, il nuovo gioco di Rocksteady.