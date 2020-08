Animal Crossing: New Horizons, Ikea pubblica un catalogo di mobili tratti dal gioco Nintendo Switch

Animal Crossing: New Horizons continua la sua marcia trionfale con un successo globale sconvolgente e anche Ikea rende omaggio al gioco per Nintendo Switch con un catalogo di mobili che imita lo stile classico delle pubblicazioni tipiche del negozio svedese ma utilizzando i mobili di Animal Crossing.

Si tratta di una geniale iniziativa di Ikea Taiwan, al momento non replicata dalle sezioni occidentali del gigante internazionale dei mobili, ma è indubbiamente degna di nota. Come potete vedere a questo indirizzo, la pagina Facebook ufficiale di Ikea Taiwan ha cercato di replicare alcuni frammenti del catalogo Ikea attuale utilizzando immagini tratte da Animal Crossing: New Horizons.

Il risultato è notevole: nelle pagine in questione vengono mostrati non solo mobili simili ma anche composizioni del tutto similari e addirittura le foto con modelli e modelle sono state riprodotte in Animal Crossing: New Horizons utilizzando soggetti simili.

Il tutto è impaginato secondo la classica impostazione dei cataloghi Ikea, con le didascalie, i prezzi e le spiegazioni tipiche inserite nel layout standard che conosciamo ormai da anni per tali pubblicazioni, ad incrementare lo strano effetto.

A questo punto non possiamo che sperare che anche dalle nostre parti Ikea proceda con un'iniziativa del genere, mentre potete vedere le immagini tratte dal catalogo taiwanese a questo indirizzo su Facebook. Nel frattempo, Animal Crossing: New Horizons ha ottenuto la patch 1.4.2.