Nintendo Direct, nuovo appuntamento a breve? Jeff Grubb rivela la possibile data

Nintendo Direct tornerà con un nuovo appuntamento a breve, secondo quanto riportato dal giornalista Jeff Grubb: stando alle sue parole, la possibile data della trasmissione sarà venerdì 28 agosto.

Dopo gli annunci e i trailer del Nintendo Direct Mini di luglio e l'Indie World Showcase di qualche giorno fa, dunque, la casa giapponese si prepara a un'ulteriore presentazione. Ma cosa verrà mostrato?

"Alla fine dell'ultimo Nintendo Direct dedicato alle produzioni third party hanno detto che ci sarebbero stati ulteriori showcase focalizzati sui loro partner a breve", ha detto Grubb, facendo dunque presente che neanche stavolta potremmo vedere nuovi first party per Nintendo Switch.

Tuttavia esiste la possibilità che lo show abbia un carattere generale e includa dunque entrambe queste tipologie di prodotti. "Credo ci siano molti indizi che puntano a un Nintendo Direct generico per la prossima settimana, e di sicuro ce n'è un Nintendo Direct generico in arrivo."

Ad ogni modo, secondo il giornalista un appuntamento dedicato alle prossime esclusive Nintendo sarà d'obbligo quantomeno entro la metà di settembre, periodo in cui si svolgerà un incontro con gli investitori della casa giapponese.