Fortnite C2 Stagione 4, polemiche per il tema Marvel: è solo pubblicità?

Come ormai probabilmente saprete, Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 sarà completamente a tema Marvel. Il nuovo Pass Battaglia conterrà i supereroi più noti dei fumetti, e non è da escludere che la mappa di gioco veda l'introduzione di aree a tema. Una volta tanto, però, anche le polemiche sono interessanti.

Un numero nutrito di giocatori, leaker e dataminer ha cominciato a lamentarsi. Secondo questi utenti, dedicare un intero tema stagionale di Fortnite agli eroi della Marvel è un'esagerazione, nient'altro che una trovata pubblicitaria per guadagnare un mucchio di soldi. I complottisti vedono in tutto questo anche l'intromissione della Disney, quando in realtà è più probabile che sia stata Epic Games a proporre la collaborazione.

Ma ad essere davvero interessante è la motivazione delle proteste, questo sì. Le più generiche ovviamente non meritano di essere prese in considerazione: "non mi piacciono i supereroi Marvel" potrebbe facilmente essere sostituito con "non mi piace l'Agenzia", "non mi piace Mida", "non mi piace la nuova isola". Giuste invece le osservazioni di chi sostiene che, in questo modo, vada a perdersi la narrazione di Fortnite Capitolo 2. La Stagione 1 ha visto l'introduzione della nuova isola, la Stagione 2 l'Agenzia con Mida, la Stagione 3 Jules con l'Autorità. Ma un'intera stagione a tema Marvel... semplicemente sembra "bloccare" la storia.

Pubblicità o meno, proteste o meno, è indubbio che Fortnite Battaglia Reale attirerà un sacco di giocatori il prossimo 27 agosto 2020, quando la Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 avrà inizio. In quanti, invece, andranno via? E quanto influirà su questi numeri la fine di Fortnite Mobile in seguito al ban di Apple?

as someone whos interested in the story from a distance, and not at all in marvel :/ https://t.co/se14kl5WG2 — Lucas7yoshi (@Lucas7yoshi) August 21, 2020