PS5: Sony ha iniziato a spedire delle email per la campagna di marketing

La campagna marketing di Sony per PS5 è appena iniziata e Sony ha già iniziato a spedire le prime email agli utenti per convincerli della bontà della sua nuova console. Purtroppo non ha svelato alcuna nuova informazione, limitandosi a sottolineare quanto già emerso nelle scorse settimane e a spingere sulle caratteristiche più innovative: il feedback aptico del DualSense, gli adaptive trigger sempre del DualSense e l'audio 3D. Niente giochi e, soprattutto, niente prezzo o data di lancio, i due grandi assenti.

Qui potete vedere una copia dell'email.

La campagna marketing di PS5 è iniziata con uno spettacolare trailer. Se vogliamo si tratta di un segno dell'imminente arrivo del nuovo evento dedicato alla console next-gen, atteso per i prossimi giorni. Niente però è certo di questi tempi segnati dall'epidemia, anche perché Sony e Microsoft hanno iniziato una vera e propria guerra di logoramento evitando di comunicare informazioni sensibili su PS5 e Xbox Series X che potrebbero avvantaggiare l'avversario.

Certo, prima o poi dovremo pur sapere quanto costeranno queste nuove console, visto che non stiamo parlando di un dettaglio secondario...