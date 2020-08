Windows 10, tutti i problemi risolti dall'aggiornamento KB4566116

Un nuovo aggiornamento è ora disponibile su Windows 10. Fermi tutti, almeno nel momento in cui scriviamo non sembra causare l'esplosione del vostro PC Windows 10: anzi, risolve parecchi problemi.

Si tratta per l'esattezza dell'aggiornamento cumulativo KB4566116; non verrà installato automaticamente da Windows Update, perché rientra tra quelli "non di sicurezza", dovrete farlo manualmente dall'apposita area delle impostazioni. Per ora supporta Windows 10 1903 e 1909, oltre a Windows Server 1903.

L'aggiornamento in questione correggere diversi problemi che avevano infastidito gli utenti su PC Windows 10 nelle ultime settimane, dall'arresto anomalo del sistema operativo ai malfunzionamenti di determinate applicazioni; molti erano stati causati inizialmente dall'aggiornamento di maggio 2020.

Microsoft, comunque, ha selezionato le principali novità: eccovi dunque qui di seguito in un pratico elenco tutti i problemi risolti:

Riempimento anomalo del disco rigido in alcune situazioni di errore

Impossibilità di avviare Microsoft Gaming Services

Problema legato al fuso oriario dello Yukon (Canada)

Problema di visualizzazione su alcuni dispositivi touchscreen

Chiusura imprevista della schermata Impostazioni

Problema di autenticazione legato alla digitazione di uno spazio prima del nome utente

Apertura ritardata di alcuni programmi