Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition: l'online avrà il blocco regionale

L'online di Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition avrà il blocco regionale, una caratteristica anacronistica che speravamo di non vedere più in produzioni simili. L'informazione arriva direttamente dal sito ufficiale del gioco, dove in fondo alla pagina si può leggere:

"Nella modalità multiplayer online, un giocatore potrà essere associato soltanto ad altri che si trovano nella regione specifica del suo software."

La pagina chiarisce anche che per giocare online bisognerà essere abbonati a Nintendo Online o PS Plus, a seconda che si possieda PS4 o Nintendo Switch, com'era ovvio che fosse.

Square Enix non ha chiarito come mai ha aggiunto il blocco regionale al multiplayer di Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition, che per la cronaca comprende la sola modalità cooperativa. Comunque sia il gioco sarà disponibile a partire dal 27 agosto 2020 su PS4, Nintendo Switch, sistemi iOS e sistemi Android.