PS5: le scatole dei giochi potrebbero essere nere

Le scatole dei giochi PS5 potrebbero essere nere, almeno stando a quelle delle due versioni di NBA 2K21, standard e Mamba Forever, per la console di nuova generazione, mostrate da 2K in un tweet. Finora erano emerse soltanto scatole blu, come quelle di PS4, accompagnate dalla nuova grafica bianca.

Bianco e nero insieme stanno molto meglio di blu e bianco, almeno stando all'umile giudizio di chi scrive. Comunque sia potrebbe trattarsi semplicemente di un caso specifico, oppure Sony potrebbe aver deciso di lasciare la scelta agli editori, anche se è poco probabile visto che di solito i produttori hardware preferiscono dare delle linee guida precise riguardo a questi elementi, che servono di fatto a caratterizzare l'intera macchina.

Il passaggio al nero potrebbe anche essere una scelta deliberata da parte di Sony dopo le reazioni al design delle nuove confezioni avute in fase di annuncio: sono stati in molti a criticare la scelta del bianco sul blu e ad aver indicato il nero come un'alternativa migliore. Che siano stati accontentati? Vedremo con l'emersione di nuove confezioni se sarà così o no. Intanto guardiamoci le copertine di NBA 2K21 per PS5, pensando che la versione next-gen del gioco costerà di più di quella per la generazione corrente.