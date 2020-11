Playdate: la console portatile con manovella acquistabile dal 2021

Playdate ha subito qualche ritardo e nel frattempo ce ne stavamo quasi scordando, ma Panic è tornata a parlarne giusto in tempo per confermare che la particolare console indie con manovella sarà prenotabile a partire dai primi mesi del 2021.

L'idea iniziale era di iniziare con i preorder già da quest'anno, ma a causa di varie difficoltà ovviamente anche legate alla situazione sanitaria mondiale il progetto ha subito qualche slittamento e la console, che ancora non ha una data precisa ufficiale, sarà dunque prenotabile a partire dai primi del 2021.

Sviluppata da Panic, Playdate è una console portatile caratterizzata da parecchie particolarità: prima di tutto è dotata di una manovella, che dovrebbe consentire diverse tipologie di interazione con i giochi in maniera decisamente originale rispetto ai sistemi di controllo standard.

Ha inoltre uno schermo in bianco e nero, che costringe dunque a mantenere stili grafici che possano associarsi al meglio a questa visualizzazione e infine sarà basata su un sistema di distribuzione dei giochi davvero unico.

In pratica, con l'acquisto della console si accede alla possibilità di scaricare periodicamente nuovi giochi indie sviluppati appositamente per la console in questione, all'interno di "stagioni" di contenuti decisi dagli sviluppatori, che vengono costantemente rinnovati.