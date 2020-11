PS4: ecco i giochi che ci hanno fatto innamorare

Dopo il tributo alla Generazione Xbox One, abbiamo pubblicato su YouTube un nuovo video dedicato questa volta a PS4. Nel filmato vi mostriamo quali sono i principali giochi che ci hanno fatto innamorare della console di Sony.

Nonostante Sony supporterà la console ancora a lungo, d'altra parte non si abbandonano più di 100 milioni di utenti da un giorno all'altro, la generazione PS4 è praticamente giunta al termine. Con PlayStation 5 alle porte abbiamo realizzato un piccolo video che vuole omaggiare anni di avventure ed emozioni attraverso i giochi apparsi sulla console Sony.

Perché è vero che sono macchine, ma le console ci hanno accompagnato in questi ultimi anni e ci hanno fatto provare tante emozioni. Il tutto senza considerare la loro importanza vitale in questo 2020 che sembra maledetto.

Quindi, grazie PS4, insegna agli angeli come rinnovare la serie di God of War, come dare un senso alla VR o restituire il sorriso a Hideo Kojima!