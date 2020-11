Assassin's Creed Valhalla: lo store interno con micro-transazioni trapela online

Assassin's Creed Valhalla è pronto per arrivare sul mercato nella sua data di uscita fissata per il 10 novembre 2020, dunque varie copie sono già in mano ai recensori, dai quali forse arrivano queste immagini trapelate in rete sullo store interno al gioco, che mostra le micro-transazioni effettuabili.

Nonostante si tratti di un gioco distribuito a prezzo pieno, com'è ormai tendenza affermata anche Assassin's Creed Valhalla contiene un gran numero di micro-transazioni e acquisti in-app, tutte chiaramente facoltative e che non dovrebbero inficiare in alcun modo sul gameplay.

Per quanto ne sappiamo al momento, Assassin's Creed Valhalla consente di acquistare, attraverso lo store interno, solo elementi cosmetici che non hanno influssi diretti sul gameplay e la progressione nel gioco, ovvero la formula in base alla quale le micro-transazioni sono considerate "innocue", anche se questo non impedisce una sorta di spinta compulsiva all'acquisto da parte di alcuni utenti particolarmente propensi.

D'altra parte, è notizia di qualche giorno fa il fatto che Activision Blizzard abbia guadagnato ben 1,2 miliardi di dollari in tre mesi dalle micro-transazioni, dunque è chiaro che anche gli elementi cosmetici sono una gran fonte di guadagno per i publisher.

Nel design generale e nell'organizzazione, lo store di Assassin's Creed Valhalla sembra del tutto simile a quello visto in Assassin's Creed Odyssey, mentre alcuni utenti fanno notare come i prezzi massimi sembra siano aumentati fino a 2000 punti Helix rispetto al massimo di circa 1500 visto in precedenza (1050 punti costano circa 10 euro). Inoltre, un'altra variazione è data dall'introduzione dei tatuaggi acquistabili, oltre ad elementi specificamente legati ad Assassin's Creed Valhalla come decorazioni per l'imbarcazione, armature speciali e altro.