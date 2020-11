Devil May Cry V SE: il nuovo video di gameplay è sulle note di Defeat di Hyde

Il nuovo video di gameplay di Devil May Cry V Special Edition è incentrato su Vergil è il suo particolare modo di combattere. Le spettacolari immagini sono state montante sulle note di Defeat la nuova canzone del cantante giapponese Hyde.

Hyde, pseudonimo di Hideto Takara, è un cantautore, attore e produttore discografico giapponese nato nel 1969. Tra le tante cose è anche il frontman del gruppo L'Arc~en~Ciel. La sua ultima canzone, Defeat, è stata scelta da Capcom come colonna sonora per l'ultimo trailer di Devil May Cry 5 Special Edition, la riedizione per PS5 e Xbox Series X e S dell'ottimo action del 2019. Questa Special Edition, oltre a miglioramenti grafici come il ray tracing, l'audio 3D o tempi di caricamento fulminei, introdurrà anche la Legendary Dark Knight Mode. Su PS5 Devil May Cry 5 Special Edition supporterà anche i grilletti adattivi del DualSense.

Nel trailer viene mostrato il particolare stile di lotta di Vergil, il fratello del protagonista, Dante, oltre che le sue tre armi: Yamato, Beowulf e la Spectral Force Edge.

Devil May Cry 5 Special Edition sarà disponibile dal giorno di lancio sulle console di nuova generazione di Sony e Microsoft. Vergil sarà proposto come DLC a pagamento anche su Xbox One e PS4 a partire dal 15 dicembre.