Ferrari Hublot Esports Series: questo weekend si decide il vincitore

Questo weekend si decide il vincitore del Ferrari Hublot Esports Series, l'appassionante competizione esport ufficiale della Ferrari Driver Academy. Per chi non lo conoscesse, si tratta del campionato dedicato a vetture GT organizzato da Ferrari in Europa su Assetto Corsa, la simulazione sviluppata dall'italianissima Kunos Simulazioni.

Nelle giornate del 6 e 7 novembre infatti, i 24 piloti qualificati dai Campionati PRO ed AM Series tenuti nel mese di ottobre avranno la possibilità di sfidarsi in tre emozionanti gare sui circuiti del Mugello, Nordschleife e Monza.

Le Finali del Campionato saranno anche l'occasione per vedere per la prima volta uno contro l'altro i due piloti che hanno dominato le PRO ed AM Series, rispettivamente il francese Arnaud Lacombe e il tedesco Jarno Koch. Un duello che sicuramente infiammerà gli schermi degli spettatori, senza dimenticare anche la presenza al via di contendenti come Gianfranco Giglioli, Kamil Pawlowski che, insieme a tutti gli altri, sono pronti a lottare per la vittoria e per l'ambitissimo premio finale.

Il campione assoluto nella prossima stagione avrà la possibilità di entrare a far parte della FDA Hublot Esports team, che quest'anno annovera David Tonizza, Campione in carica piloti di F1 Esports Series ed Enzo Bonito, sim racer di grande esperienza.

La diretta live delle Finali sarà trasmessa tramite i canali ufficiali Twitch, YouTube, e Facebook, con il commento di due personaggi molto amati dal pubblico: Nicki Shields, pit lane reporter per il Campionato FIA Formula E, e Paul Jeffrey, giornalista esperto di Sim Racing, e già voce ufficiale di Sro Esports e Race Department.

Potrete vedere anche la gara sulle nostre pagine, nel lettore video qui sotto. Non mancate!