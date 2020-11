PlayStation: scoperto un comando segreto per recuperare i save dalla Memory Card

Su YouTube è stato pubblicato un video nel quale si mostra una sequenza di tasti segreta, o perlomeno poco nota ai più e assente nei manuali ufficiali, che serve per recuperare i file di salvataggio cancellati per errore da una Memory Card della prima PlayStation.

Il filmato, pubblicato dal creator John Glasscock, mostra come poter recuperare al volo un file di salvataggio cancellato per errore sulla gloriosa console di Sony. Il creator dice che questo comando è segreto, dato che nessun manuale riporta come fare, ma il nostro Giorgio Melani spergiura i più impallinati del secolo scorso conoscevano già questa procedura poco ortodossa.

In un'epoca nella quale i salvataggi sul cloud erano fantascienza, questo metodo poteva salvare le coronarie di più di una persona, dato che consentiva di rimediare a facili errori di distrazione. In realtà è un'operazione piuttosto semplice: basta andare nel menù di gestione delle Memory Card, le piccole schede di memoria che servivano per immagazzinare i dati, e premere per tre volte tutti i tasti dorsali del DualShock contemporaneamente. In questo modo il salvataggio appena cancellato dovrebbe ricomparire per magia.

Chissà perché il tutto è stato tenuto celato per così tanto tempo o nascosto dietro un'operazione così poco immediata.

Voi conoscevate questa operazione? Ci sono state volte nelle quali vi avrebbe salvato la vita? Fatecelo sapere nei commenti!