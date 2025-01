Leggende Pokémon Z-A potrebbe non avere una versione nativa per Nintendo Switch 2

Stando all'ultima soffiata del giornalista Jeff Grubb, Leggende Pokémon Z-A potrebbe non essere un gioco cross-gen per Nintendo Switch 2, ovvero al momento non sarebbe prevista una versione nativa realizzata ad hoc per sfruttare l'hardware della prossima console, che comunque sarà in grado di far girare il titolo tramite retrocompatibilità.

Le fonti di Grubb affermano che tutto quello che verrà mostrato al Pokémon Presents, presumibilmente in programma per il Pokémon Day e dunque prima del vociferato reveal di Switch 2, verrà presentato come "giochi per Nintendo Switch 1", incluso per l'appunto Leggende Pokémon Z-A.