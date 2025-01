Arriva un'altra indiscrezione sulla data dell'annuncio di Nintendo Switch 2, che conferma la precedente

Grubb ha infatti affermato di aver sentito la stessa voce provenire da più persone. Detto questo, ha anche ribadito che per ora non c'è niente di sicuro , visto che si tratta soltanto di voci. Comunque sia, l'accavallarsi di spifferate che riportano le stesse date lascia ben sperare.

Il giornalista Jeff Grubb ha confermato l'indiscrezione relativa alla data di annuncio di Nintendo Switch 2 . Lo ha fatto nell'ultima puntata di Game Mess Morning, il podcast di Giant Bomb, in cui ha parlato di 16/17 gennaio per l'evento, questo secondo le sue fonti.

Quando vedremo Nintendo Switch 2?

Del resto lo voci riguardanti Nintendo Switch 2 sono ormai moltissime, con la console che sembra essere stata svelata per intero (manca solo la conferma ufficiale di Nintendo).

Il primo a parlare del 16 gennaio per la presentazione della console è stato lo youtuber NateTheHate: "Mi è stato detto che Nintendo Switch 2 verrà rivelato giovedì 16 gennaio (...) e ho sentito alcuni dettagli in merito a cosa vedremo durante il reveal."

Stando a quanto riportato, la presentazione non mostrerà giochi ma sarà focalizzata sulla console. Ci sarà un trailer dedicato all'hardware, quindi, che ne mostrerà le funzionalità e nulla più. "Stando a ciò che mi hanno riferito, poi, tra febbraio e marzo verrà trasmessa una presentazione dedicata ai titoli per Nintendo Switch 2, con produzioni first party e third party" ha spiegato NateTheHate. Nelle scorse ore, un giornalista ha parlato di un ampio supporto da parte degli editori terzi, a differenza di quanto accadde con Nintendo Switch.

Naturalmente è giusto ribadire che, per ora, di certo non c'è niente. Aspettiamo che sia Nintendo a fare la sua mossa.